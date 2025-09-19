Италия – Украина – 0:1. Костюк выполнила свою задачу, разобрав соперницу
Марта обыграла Коччаретто в первой игре матчевого противостояния 1/2 финала КБДК-2025
19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь между сборными Италии и Украины.
Первыми на корт вышли Марта Костюк (WTA 26) и Элизабетта Коччаретто (WTA 91). Украинка добыла уверенную победу в двух сетах за 1 час и 25 минут.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина
Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6
Марта ни разу не отдала свою подачу и даже не позволила Элизабетте заработать хотя бы один брейк-поинт.
Костюк провела третью личную встречу против Коччаретто. В 2023 году Марта дважды одолела итальянку.
Костюк принесла сборной Украины первое очко в противостоянии с Италией. Вторыми на корт выйдут лидеры команд – Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Для общей победы необходимо набрать два балла.
Марта выиграла десятый одиночный матч за украинскую национальную команду и третий в 2025 году. В апреле она принесла одно очко сине-желтым в Квалификации КБДК.
Италия – Украина – 0:1
- Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6
Look at what it means to Kostyuk 🥹— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 19, 2025
Ukraine are one match away from advancing to the #BJKCup Final 👊
🇺🇦 | @ukrtennis_eng pic.twitter.com/fmgiwWPtV0
