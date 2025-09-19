Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Италия – Украина – 0:1. Костюк выполнила свою задачу, разобрав соперницу
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 19 сентября 2025, 14:44
2349
9

Италия – Украина – 0:1. Костюк выполнила свою задачу, разобрав соперницу

Марта обыграла Коччаретто в первой игре матчевого противостояния 1/2 финала КБДК-2025

19 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 19 сентября 2025, 14:44
2349
9
Италия – Украина – 0:1. Костюк выполнила свою задачу, разобрав соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 в китайском городе Шэньчжэнь между сборными Италии и Украины.

Первыми на корт вышли Марта Костюк (WTA 26) и Элизабетта Коччаретто (WTA 91). Украинка добыла уверенную победу в двух сетах за 1 час и 25 минут.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

Марта ни разу не отдала свою подачу и даже не позволила Элизабетте заработать хотя бы один брейк-поинт.

Костюк провела третью личную встречу против Коччаретто. В 2023 году Марта дважды одолела итальянку.

Костюк принесла сборной Украины первое очко в противостоянии с Италией. Вторыми на корт выйдут лидеры команд – Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Для общей победы необходимо набрать два балла.

Марта выиграла десятый одиночный матч за украинскую национальную команду и третий в 2025 году. В апреле она принесла одно очко сине-желтым в Квалификации КБДК.

Италия – Украина 0:1

  • Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
КОСТЮК: «Я помнила, как Коччаретто отыгралась несколько дней назад»
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элизабетта Коччаретто Марта Костюк женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19 сентября 2025, 09:02 31
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду

Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль

Заложник хвалебных од. Как Лупашко доработался до слухов об увольнении
Футбол | 19 сентября 2025, 11:45 4
Заложник хвалебных од. Как Лупашко доработался до слухов об увольнении
Заложник хвалебных од. Как Лупашко доработался до слухов об увольнении

Разбираемся, почему слухи упорно «отправляют» Владислава в отставку…

Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Теннис | 19.09.2025, 12:40
Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kollekciy
Марту з перемогою. Просто дивовижне налаштування Марти на цей турнір. В обох іграх зовсім не було улюблених для Марти вимкнень з гри посеред матчу та спадів з дитячими помилками. Те що Марту не ризикнули поставити проти Паоліні, я ще можу зрозуміти. Але, якщо Марту не поставлять на гру в парі, замість слабшої Киченок, це вже буде точно не вірне використання наявних можливостей. Так як сестри Киченок, практично не грають разом, у них навіть не має переваги зіграності.  
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Заліщук
Молодчина!!! Не підвела, тепер слово за Еліною, давай!!!
Ответить
+1
Vlad Holl
Красуня , що казати ! Розібралася легко і професійно. Форма зараз чудова , навіть краще чим на US open. Так тримати !
Ответить
+1
serhiy1
Молодчинка !!!
Ответить
+1
C.Пеклов
Молодець,справилася з нервами,у першу чергу!
Ответить
0
Enthiran
Костюк Вересня!
Ответить
0
roman75zpr
Марта давила своей харизмой, не без ошибок, конечно, но и соперница оочень много на ошибалась, в конце особенно надарила подарков
Ответить
0
Популярные новости
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем