Обновлен рейтинг наций: на каком месте завершила 2025 год сборная Украины?

Женская сборная Украины опустилась с пятого на восьмое место в обновленном рейтинге наций.

Украина утратила три позиции в рейтинге национальных команд Кубка Билли Джин Кинг после того, как Канада, Чехия и Польша выиграли свои группы на стадии плей-офф и прошли в раунд Квалификации, куда сине-желтые попали автоматически благодаря полуфиналу в финальной части КБДК-2025.

2025 год на первом месте завершила сборная Италии, которая является действующей обладательницей трофея командных соревнований. В топ-5 также входят США, Великобритания, Канада и Испания.

Во время жеребьевки Квалификации КБДК-2026 украинки будут сеяными.

Сеяные команды:

2. США

3. Великобритания

4. Канада

5. Испания

6. Чехия

7. Польша

8. Украина

Несеяные команды:

9. Казахстан

10. Япония

12. Австралия

13. Швейцария

17. Бельгия

18. Словения

19. Китай

Топ-20 рейтинга наций по итогам 2025 года