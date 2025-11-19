Обновлен рейтинг наций: на каком месте завершила 2025 год сборная Украины?
Сине-желтые опустились на восьмое место и будут сеяными при жеребьевки Квалификации
Женская сборная Украины опустилась с пятого на восьмое место в обновленном рейтинге наций.
Украина утратила три позиции в рейтинге национальных команд Кубка Билли Джин Кинг после того, как Канада, Чехия и Польша выиграли свои группы на стадии плей-офф и прошли в раунд Квалификации, куда сине-желтые попали автоматически благодаря полуфиналу в финальной части КБДК-2025.
2025 год на первом месте завершила сборная Италии, которая является действующей обладательницей трофея командных соревнований. В топ-5 также входят США, Великобритания, Канада и Испания.
Во время жеребьевки Квалификации КБДК-2026 украинки будут сеяными.
Сеяные команды:
- 2. США
- 3. Великобритания
- 4. Канада
- 5. Испания
- 6. Чехия
- 7. Польша
- 8. Украина
Несеяные команды:
- 9. Казахстан
- 10. Япония
- 12. Австралия
- 13. Швейцария
- 17. Бельгия
- 18. Словения
- 19. Китай
Топ-20 рейтинга наций по итогам 2025 года
