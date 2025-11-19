Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
Обновлен рейтинг наций: на каком месте завершила 2025 год сборная Украины?

Сине-желтые опустились на восьмое место и будут сеяными при жеребьевки Квалификации

Svitolina Foundation

Женская сборная Украины опустилась с пятого на восьмое место в обновленном рейтинге наций.

Украина утратила три позиции в рейтинге национальных команд Кубка Билли Джин Кинг после того, как Канада, Чехия и Польша выиграли свои группы на стадии плей-офф и прошли в раунд Квалификации, куда сине-желтые попали автоматически благодаря полуфиналу в финальной части КБДК-2025.

2025 год на первом месте завершила сборная Италии, которая является действующей обладательницей трофея командных соревнований. В топ-5 также входят США, Великобритания, Канада и Испания.

Во время жеребьевки Квалификации КБДК-2026 украинки будут сеяными.

Сеяные команды:

  • 2. США
  • 3. Великобритания
  • 4. Канада
  • 5. Испания
  • 6. Чехия
  • 7. Польша
  • 8. Украина

Несеяные команды:

  • 9. Казахстан
  • 10. Япония
  • 12. Австралия
  • 13. Швейцария
  • 17. Бельгия
  • 18. Словения
  • 19. Китай

Топ-20 рейтинга наций по итогам 2025 года

рейтинг наций (теннис) женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Чехии по теннису женская сборная Канады по теннису женская сборная Польши по теннису женская сборная Италии по теннису женская сборная США по теннису женская сборная Великобритании по теннису женская сборная Испании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
