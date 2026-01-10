Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья сенсации Серии A, у трех аутсайдеров одинаковое количество очков
Чемпионат Италии
Удинезе
10.01.2026 16:00 – FT 2 : 2
Пиза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 января 2026, 18:55 | Обновлено 10 января 2026, 19:15
238
0

Ничья сенсации Серии A, у трех аутсайдеров одинаковое количество очков

Комо спас ничью, Пиза надеется спастись

10 января 2026, 18:55 | Обновлено 10 января 2026, 19:15
238
0
Ничья сенсации Серии A, у трех аутсайдеров одинаковое количество очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Субботняя программа чемпионата Италии началась с двух матчей.

Сенсационный Комо имел возможность вернуться в топ-4 и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов, однако на своем сыграл вничью с Болоньей, забив на 90+4.

В другой встрече Удинезе не обыграл главного аутсайдера Пизу – 2:2.

Интересно, что у трех команд в зоне вылета одинаковое количество очков – Верона, Фиорентина и Пиза набрали по 13 пунктов.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Комо – Болонья 1:1
Голы: Батурина, 90+4 – Камбьяги, 49

Удинезе – Пиза 2:2
Голды: Кабаселе, 19, Дэвис, 40 – Трамони, 13, Мейстер, 67

Турнирная таблица

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Хенрик Мейстер (Пиза).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Кинан Дейвис (Удинезе).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кабаселе (Удинезе), асcист Николо Дзаньоло.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Трамони (Пиза), асcист Мишель Эбишер.
По теме:
Рома – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо Болонья Пиза Удинезе Серия A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10 января 2026, 13:17 3
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев

Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины

Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09 января 2026, 19:05 19
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец

60-летний специалист подписал контракт с черно-синими

Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Биатлон | 10.01.2026, 16:48
Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Футбол | 10.01.2026, 17:23
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 17
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем