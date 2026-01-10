Ничья сенсации Серии A, у трех аутсайдеров одинаковое количество очков

Субботняя программа чемпионата Италии началась с двух матчей.

Сенсационный Комо имел возможность вернуться в топ-4 и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов, однако на своем сыграл вничью с Болоньей, забив на 90+4.

В другой встрече Удинезе не обыграл главного аутсайдера Пизу – 2:2.

Интересно, что у трех команд в зоне вылета одинаковое количество очков – Верона, Фиорентина и Пиза набрали по 13 пунктов.

Чемпионат Италии. 19-й тур

Комо – Болонья 1:1

Голы: Батурина, 90+4 – Камбьяги, 49

Удинезе – Пиза 2:2

Голды: Кабаселе, 19, Дэвис, 40 – Трамони, 13, Мейстер, 67

Турнирная таблица