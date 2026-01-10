Ничья сенсации Серии A, у трех аутсайдеров одинаковое количество очков
Комо спас ничью, Пиза надеется спастись
Субботняя программа чемпионата Италии началась с двух матчей.
Сенсационный Комо имел возможность вернуться в топ-4 и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов, однако на своем сыграл вничью с Болоньей, забив на 90+4.
В другой встрече Удинезе не обыграл главного аутсайдера Пизу – 2:2.
Интересно, что у трех команд в зоне вылета одинаковое количество очков – Верона, Фиорентина и Пиза набрали по 13 пунктов.
Чемпионат Италии. 19-й тур
Комо – Болонья 1:1
Голы: Батурина, 90+4 – Камбьяги, 49
Удинезе – Пиза 2:2
Голды: Кабаселе, 19, Дэвис, 40 – Трамони, 13, Мейстер, 67
