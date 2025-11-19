Потенциальные соперники Украины: прошли игры плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
В раунд Квалификации вышли: Канада, Польша, Швейцария, Чехия, Австралия, Бельгия, Словения
С 14 по 16 ноября состоялись матчевые противостояния плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
На этой стадии сыграла 21 сборная – в каждой из семи групп выступали по три команды.
В раунде плей-офф приняли участие 12 сборных, которые не сумели преодолеть стадию Квалификации в апреле 2025 года, а также 9 команд-победительниц в своих зонах Группы I.
Семь сборных, которые выиграли свои группы на стадии плей-офф, прошли в раунд Квалификации 2026, а проигравшие будут участвовать в своих региональных соревнованиях Группы I в следующем году.
- В раунд Квалификации пробились: Канада, Польша, Швейцария, Чехия, Австралия, Бельгия, Словения.
В Квалификации КБДК-2026 следующей весной будет выступать и сборная Украины, которая в этом году добралась до полуфинала финальной части турнира.
За сборную Польши в плей-офф сыграла вторая ракетка мира Ига Свентек, которая принесла команде два очка – победы над Элизе Тце и Габриэлой Талабэ.
Итоги групп плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
