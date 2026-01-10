Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро
Кубок Англии
10 января 2026, 19:17 | Обновлено 10 января 2026, 19:18
209
0

Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро

Начиная с 2011 года, ни кому из «горожан» не удавалось забить гол и отдать ассист в дебютном матче

10 января 2026, 19:17 | Обновлено 10 января 2026, 19:18
209
0
Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный новичок Манчестер Сити Антуан Семеньо в первой игре за клуб отличился голом и результативной передачей.

Случилось это в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Сити победил Экзетер со счетом 10:1.

Интересным фактом является то, что до Семени предыдущим игроком «горожан», который в первом матче за клуб во всех турнирах отличился голом и ассистом, был Серхио Агуэро.

Произошло это в августе 2011 года в матче 1-го тура АПЛ против Суонси. Тогда аргентинец отличился двумя голами и результативной передачей.

По теме:
Фулхэм с первым голом Кевина за клуб добыл победу в матче Кубка Англии
Впервые с 1986 года клуб высшего дивизиона Англии забил 10+ голов в матче
Кубок Англии. Ман Сити отгрузил 10 мячей в ворота команды 3-го дивизиона
Кубок Англии по футболу статистика Манчестер Сити Антуан Семеньо Серхио Агуэро
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Биатлон | 10 января 2026, 16:48 12
Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ
Стабильные француженки. Женская сборная Украины – 14-я в эстафете КМ

Сборная Франции завоевала комфортную победу

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09 января 2026, 21:21 0
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги

На прошлой неделе заработали +4040 грн при ставке в 1000 на событие

Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Футбол | 10.01.2026, 17:23
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Украинский форвард клуба Ла Лиги стабильно тренируется с основной командой
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09.01.2026, 19:05
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем