Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро
Начиная с 2011 года, ни кому из «горожан» не удавалось забить гол и отдать ассист в дебютном матче
Звездный новичок Манчестер Сити Антуан Семеньо в первой игре за клуб отличился голом и результативной передачей.
Случилось это в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Сити победил Экзетер со счетом 10:1.
Интересным фактом является то, что до Семени предыдущим игроком «горожан», который в первом матче за клуб во всех турнирах отличился голом и ассистом, был Серхио Агуэро.
Произошло это в августе 2011 года в матче 1-го тура АПЛ против Суонси. Тогда аргентинец отличился двумя голами и результативной передачей.
1+1 - Antoine Semenyo is the first player to both score and assist a goal on his Manchester City debut in all competitions since Sergio Agüero against Swansea in August 2011. Running. pic.twitter.com/rWcdX1jstU— OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2026
