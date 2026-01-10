Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро

Звездный новичок Манчестер Сити Антуан Семеньо в первой игре за клуб отличился голом и результативной передачей.

Случилось это в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором Манчестер Сити победил Экзетер со счетом 10:1.

Интересным фактом является то, что до Семени предыдущим игроком «горожан», который в первом матче за клуб во всех турнирах отличился голом и ассистом, был Серхио Агуэро.

Произошло это в августе 2011 года в матче 1-го тура АПЛ против Суонси. Тогда аргентинец отличился двумя голами и результативной передачей.