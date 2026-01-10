ВИДЕО. 72-миллионный новичок Манчестер Сити забил гол в дебютном матче

26-летний ганский форвард Антуан Семеньо оформил первый гол в футболке Манчестер Сити.

10 января Антуан дебютировал за горожан в матче 1/32 финала Кубка Англии против ФК Эксетер Сити и отличился забитым мячом на 54-й минуте, а также голевой передачей на 49-й (ассистировал на Рико Льюиса).

Семеньо сделал счет 6:0 в пользу Ман Сити. Ассист на Антуан отдал Райан Шерки. Помимо Семеньо, в ворота Экстера уже также отличились Макс Аллейн, Родри, Джейк Дойл-Хейс (автогол), Джек Фицуотер (автогол) и Рико Льюис.

Семеньо подписал контракт с горожанами 9 января на 5.5 лет. Антун покинул Борнмут – Манчестер Сити отдал за нападающего 72 миллиона евро.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine