Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 72-миллионный новичок Манчестер Сити забил гол в дебютном матче
Кубок Англии
10 января 2026, 18:28 | Обновлено 10 января 2026, 18:37
966
1

ВИДЕО. 72-миллионный новичок Манчестер Сити забил гол в дебютном матче

Антуан Семеньо отличился голом в ворота Эксетера на 54-й минуте поединка Кубка Англии

10 января 2026, 18:28 | Обновлено 10 января 2026, 18:37
966
1 Comments
ВИДЕО. 72-миллионный новичок Манчестер Сити забил гол в дебютном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

26-летний ганский форвард Антуан Семеньо оформил первый гол в футболке Манчестер Сити.

10 января Антуан дебютировал за горожан в матче 1/32 финала Кубка Англии против ФК Эксетер Сити и отличился забитым мячом на 54-й минуте, а также голевой передачей на 49-й (ассистировал на Рико Льюиса).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Семеньо сделал счет 6:0 в пользу Ман Сити. Ассист на Антуан отдал Райан Шерки. Помимо Семеньо, в ворота Экстера уже также отличились Макс Аллейн, Родри, Джейк Дойл-Хейс (автогол), Джек Фицуотер (автогол) и Рико Льюис.

Семеньо подписал контракт с горожанами 9 января на 5.5 лет. Антун покинул Борнмут – Манчестер Сити отдал за нападающего 72 миллиона евро.

❗️ ВИДЕО. 72-миллионный новичок Ман Сити забил гол в дебютном матче

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Фулхэм с первым голом Кевина за клуб добыл победу в матче Кубка Англии
Впервые с 1986 года клуб высшего дивизиона Англии забил 10+ голов в матче
Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро
Эксетер Сити Райан Шерки видео голов и обзор Рико Льюис Антуан Семеньо Кубок Англии по футболу Манчестер Сити
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10 января 2026, 08:47 16
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины

В свое время Гладкий и Худжамов могли оказаться в Киеве

Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10 января 2026, 10:14 16
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли

Разбираемся, что происходит в легендарных «Карпатах»

Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Футбол | 10.01.2026, 17:40
Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Два автоголи...  
Ответить
0
Популярные новости
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 31
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем