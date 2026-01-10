Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Кевин забил первый гол за Фулхэм
Кубок Англии
10 января 2026, 18:59 | Обновлено 10 января 2026, 19:24
415
0

ВИДЕО. Как Кевин забил первый гол за Фулхэм

Экс-вингер «Шахтера» поразил ворота «Мидлсбро»

10 января 2026, 18:59 | Обновлено 10 января 2026, 19:24
415
0
ВИДЕО. Как Кевин забил первый гол за Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Бразильский вингер Кевин забил первый гол за «Фулхэм» после того, как перебрался в английский клуб из донецкого «Шахтера».

Случилось это в матче третьего раунда Кубка Англии, котором «дачники» дома принимали «Мидлсбро».

Все голы матча Кубка Англии можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В компенсированное ко второму тайму время экс-футболист «горняков» на дальней штанге замкнул передачу Гарри Уилсону, тем самым забив свой первый гол за клуб. Также за 21 матч в составе «дачников» Кевин отдал три ассиста.

❗️ ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии

По теме:
Фулхэм с первым голом Кевина за клуб добыл победу в матче Кубка Англии
Впервые с 1986 года клуб высшего дивизиона Англии забил 10+ голов в матче
Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро
Мидлсбро Фулхэм Кубок Англии по футболу Кевин (Лопес де Маседо) видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 30
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10 января 2026, 13:17 3
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев

Экс-футболист киевского «Динамо» не собирается покидать столицу Украины

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09.01.2026, 21:21
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Футбол | 10.01.2026, 17:40
Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
Новый тренер Челси: «Я не высокомерный, однако я – хороший наставник»
У Костюк есть миссия. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 10.01.2026, 10:50
У Костюк есть миссия. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Брисбене
У Костюк есть миссия. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 17
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем