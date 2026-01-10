ВИДЕО. Как Кевин забил первый гол за Фулхэм
Экс-вингер «Шахтера» поразил ворота «Мидлсбро»
Бразильский вингер Кевин забил первый гол за «Фулхэм» после того, как перебрался в английский клуб из донецкого «Шахтера».
Случилось это в матче третьего раунда Кубка Англии, котором «дачники» дома принимали «Мидлсбро».
В компенсированное ко второму тайму время экс-футболист «горняков» на дальней штанге замкнул передачу Гарри Уилсону, тем самым забив свой первый гол за клуб. Также за 21 матч в составе «дачников» Кевин отдал три ассиста.
❗️ ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
