Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Испания
29 декабря 2025, 19:58 | Обновлено 29 декабря 2025, 20:07
376
1

Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца

Крапивцов скоро должен вернуться в заявку

29 декабря 2025, 19:58 | Обновлено 29 декабря 2025, 20:07
376
1 Comments
Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Жирона пока не планирует быть активной на трансферном рынке, а главным усилением состава будет считаться возвращение травмированных футболистов.

В команде рассчитывают, что раньше всех вернется украинский вратарь Владислав Крапивцов, который пропустил последние полтора месяца 2025 года.

Крапивцов может оказаться в заявке команды уже 4 января, когда состоится матч чемпионата Испании против Мальорки.

Кроме того, наставник Мичел ждет возвращения форвардов Кристиана Стуани и Абеля Руиса, но им нужно еще немного времени на восстановление.

Скорее всего, кроме аренды хавбека Манчестер Сити Клаудио Эчеверри, других новичков не будет.

Жирона неудачно провела первую часть сезона и ушла на перерыв в зоне вылета.

По теме:
Будущее украинца уже определено. Рома установила цену на Довбика
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова
Жирона Владислав Крапивцов Ла Лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29 декабря 2025, 09:07 3
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика

Японец выделил себя и Кроуфорда

Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Футбол | 29.12.2025, 19:08
Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Бокс | 29.12.2025, 04:45
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера
Футбол | 29.12.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
есть разговоры об аренде тер Штегена
Ответить
0
Популярные новости
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем