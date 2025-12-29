Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Крапивцов скоро должен вернуться в заявку
Жирона пока не планирует быть активной на трансферном рынке, а главным усилением состава будет считаться возвращение травмированных футболистов.
В команде рассчитывают, что раньше всех вернется украинский вратарь Владислав Крапивцов, который пропустил последние полтора месяца 2025 года.
Крапивцов может оказаться в заявке команды уже 4 января, когда состоится матч чемпионата Испании против Мальорки.
Кроме того, наставник Мичел ждет возвращения форвардов Кристиана Стуани и Абеля Руиса, но им нужно еще немного времени на восстановление.
Скорее всего, кроме аренды хавбека Манчестер Сити Клаудио Эчеверри, других новичков не будет.
Жирона неудачно провела первую часть сезона и ушла на перерыв в зоне вылета.
