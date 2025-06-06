ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка стартовала. Кривбасс попрощался с капитаном

Украинский полузащитник Дмитрий Хомченовский покинул расположение криворожского «Кривбасса». Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, стороны решили не продлевать соглашение, которое подходило к концу 30 июня 2025 года. Футболист покинул Кривой Рог, получив статус свободного агента.

Хавбек, выступавший за красно-белую команду еще в 2010 году, вернулся в Кривой Рог летом 2022-го. За эти два периода с перерывом в 12 лет во всех турнирах Дмитрий провел 73 матча в футболке «Кривбасса»: 2 гола и 7 ассистов.

В прошлом сезоне 2024/2025 Хомченовский сыграл в красно-белой футболке 12 поединков во всех турнирах: УПЛ – 10, Лига Европы – 1, Лига Конференций – 1.

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