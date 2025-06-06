Новичок УПЛ хочет подписать изгнанника Динамо. Есть и другие варианты

Украинский полузащитник «Александрии» Владимир Шепелев рассказал о своем будущем. Футболист заявил, что в его услугах заинтересованы Металлист-1925 и житомирское «Полесье».

‒ То есть, вы открыты ко всем вариантам?

‒ Скорее да. Либо поступит какое-нибудь предложение, или, возможно, будет продление контракта. Увидим. Видите ли, я даже не знал, что тренерский штаб уйдет из Александрии. Всё изменилось. Такое бывает в футболе. Команда была в хорошем положении, но произошли перемены – теперь нужно оценивать ситуацию по-новому.

‒ Есть ли какая-либо конкретика по предложениям?

– Слышал от агента, что мной интересуются Металлист 1925, Полесье и клуб из Венгрии. Относительно конкретных предложений – пока не поступали, – сказал Владимир.

В сезоне 2024/25 годов Шепелев провел 14 матчей за Александрию во всех официальных турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Контракт футболиста с горожанами рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в один миллион евро.