Клуб УПЛ купит бразильского вингера. Хотят сразу продать в Динамо
Бруниньо может не задержаться в «Карпатах»
Львовские «Карпаты» активируют опцию выкупа бразильского вингера «Атлетико Минейро» Бруниньо за 800 тысяч евро, сообщает журналист Вадсон Фернандес.
По информации источника, главная причина такого решения «львов» заключается в том, что 25-летним футболистом интересуется и киевское «Динамо», следовательно, игрока можно будет сразу продать в столичный клуб за большую сумму, чем 800 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 Бруниньо на правах аренды провел 25 матчей за «Карпаты», отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут выкупить еще одного бразильца.
💰 Meia Bruninho está sendo vendido para o Karpaty da Ucrânia por 800 mil (R$ 5,1 milhões), além disso, o #Atlético manterá 25% dos direitos econômicos para uma futura venda— Wadson Fernandes (@WadsonAraujo89) June 4, 2025
Os ucranianos tinha a opção de compra que será acionada, principalmente pelo interesse do Dínamo de Kiev pic.twitter.com/TiQKekON1w
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