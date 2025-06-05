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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 12:01 |
1963
1

Клуб УПЛ купит бразильского вингера. Хотят сразу продать в Динамо

Бруниньо может не задержаться в «Карпатах»

05 июня 2025, 12:01 |
1963
1
Клуб УПЛ купит бразильского вингера. Хотят сразу продать в Динамо
ФК Карпаты. Бруниньо

Львовские «Карпаты» активируют опцию выкупа бразильского вингера «Атлетико Минейро» Бруниньо за 800 тысяч евро, сообщает журналист Вадсон Фернандес.

По информации источника, главная причина такого решения «львов» заключается в том, что 25-летним футболистом интересуется и киевское «Динамо», следовательно, игрока можно будет сразу продать в столичный клуб за большую сумму, чем 800 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Бруниньо на правах аренды провел 25 матчей за «Карпаты», отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут выкупить еще одного бразильца.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Gargantua81
если правда, то это шикарно. но в Карпатах не те амбиции, чтобы перепродавать.
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