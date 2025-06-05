Клуб УПЛ купит бразильского вингера. Хотят сразу продать в Динамо

Львовские «Карпаты» активируют опцию выкупа бразильского вингера «Атлетико Минейро» Бруниньо за 800 тысяч евро, сообщает журналист Вадсон Фернандес.

По информации источника, главная причина такого решения «львов» заключается в том, что 25-летним футболистом интересуется и киевское «Динамо», следовательно, игрока можно будет сразу продать в столичный клуб за большую сумму, чем 800 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Бруниньо на правах аренды провел 25 матчей за «Карпаты», отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут выкупить еще одного бразильца.