Динамо нашло нового тренера первой команды. Он работал в сборной
Тарас Луценко станет тренером вратарей в столичном клубе
Новым тренером вратарей в киевском «Динамо» станет Тарас Луценко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 51-летний специалист войдет в тренерский штаб Игоря Костюка.
Предыдущим тренером вратарей в «Динамо» был Михаил Михайлов, но он был уволен вместе с Александром Шовковским.
Тарас Луценко большую часть игровой карьеры провел в структуре киевского «Динамо»: сначала как вратарь, затем как тренер вратарей второй и юношеской команды. Также он работал тренером вратарей в юношеской сборной Украины U-19.
