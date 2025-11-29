Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо нашло нового тренера первой команды. Он работал в сборной
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 14:35
Динамо нашло нового тренера первой команды. Он работал в сборной

Тарас Луценко станет тренером вратарей в столичном клубе

Динамо нашло нового тренера первой команды. Он работал в сборной
ФК Динамо Киев. Тарас Луценко

Новым тренером вратарей в киевском «Динамо» станет Тарас Луценко, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 51-летний специалист войдет в тренерский штаб Игоря Костюка.

Предыдущим тренером вратарей в «Динамо» был Михаил Михайлов, но он был уволен вместе с Александром Шовковским.

Тарас Луценко большую часть игровой карьеры провел в структуре киевского «Динамо»: сначала как вратарь, затем как тренер вратарей второй и юношеской команды. Также он работал тренером вратарей в юношеской сборной Украины U-19.

Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
