ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», продолжит свою карьеру в Чехии.
26-летний нападающий будет выступать за клуб высшего дивизиона Чехии, «Богемианс 1905» из Праги, на правах аренды до завершения сезона-2025/2026.
Напомним, что последним клубом Рамиреса был аргентинский «Тигре», за который форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. До выступлений за «Тигре» также играл на правах аренды, имея контрактные обязательства с «Динамо», за «Спортинг» (Хихон, Испания), «Слован» (Словакия) и «Атлетико Насьональ» (Колумбия).
Вероятно, Рамирес больше в Киев не вернется, ведь его контракт с «сине-белыми» заканчивается следующим летом. Кроме Рамиреса, наставник киевлян Александр Шовковский не рассчитывает еще на четырех игроков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле
Экс-тренер дал совет Ярмоленко