ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», продолжит свою карьеру в Чехии.

26-летний нападающий будет выступать за клуб высшего дивизиона Чехии, «Богемианс 1905» из Праги, на правах аренды до завершения сезона-2025/2026.

Напомним, что последним клубом Рамиреса был аргентинский «Тигре», за который форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. До выступлений за «Тигре» также играл на правах аренды, имея контрактные обязательства с «Динамо», за «Спортинг» (Хихон, Испания), «Слован» (Словакия) и «Атлетико Насьональ» (Колумбия).

Вероятно, Рамирес больше в Киев не вернется, ведь его контракт с «сине-белыми» заканчивается следующим летом. Кроме Рамиреса, наставник киевлян Александр Шовковский не рассчитывает еще на четырех игроков.