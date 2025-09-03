Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 10:41 | Обновлено 03 сентября 2025, 11:04
Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Пять футболистов киевского «Динамо» не попали в итоговую заявку команды на сезон 2025/26 и будут вынуждены искать себе новые команды.

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес провел год в составе аргентинского «Тигре», где провел 18 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Сенегальский вингер Самба Диалло играл на правах аренды за израильский «Хапоэль» Иерусалим – за 19 поединков записал на свой счет три забитых мяча. Оба легионера были готовы бороться за место в стартовом составе, но тренерских штаб «бело-синих» не расчитывает на этих игроков.

Кроме этого, вне заявки оказались и три украинца:

  • лучший бомбардир чемпионата Украины U-19 прошлого сезона Дмитрий Кремчанин был на просмотре луганской «Зари», но не подошел главному тренеру Виктору Скрипнику
  • полузащитник Максим Василец провел сезон в аренде в составе «Заре», однако луганский клуб не продлил с ним соглашение
  • нападающий Владислав Герич также не заявлен ни за один клуб. В прошлом сезоне игрок выступал за команду «Динамо» U-19

Подопечные Александра Шовковского успешно стартовали в чемпионате Украины и в четырех матчах одержали четыре победы. В следующем поединке «бело-синие» сыграют на выезде против киевской «Оболони» (13 сентября).

Николай Титюк Источник: Динамомания
Falko
Після першої фрази надалі можна не читати. Так "планували боротися за місце у старті", що навіть не приїхали на збори, та, власне, і не передбачалось.
Fastovec
а де Шапаренко, Попов ?? Пора давно виганяти
Prokop_Andriy
прикро що так і не змогли розкрити талант Діалло, він великі надії подавав
kadaad .
Лучший бомбардир чемпионата U19 не нужен Шовковскому! Понятно почему в Динамо нет нападающих!
