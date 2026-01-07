Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 07:43 | Обновлено 07 января 2026, 07:44
Гол и травма Довбика, назначен новый коуч Челси, золото Котовского

Главные новости за 6 января на Sport.ua

Гол и травма Довбика, назначен новый коуч Челси, золото Котовского
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 января.

1A. Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

1B. ВИДЕО. Вышел, забил и ушел. Довбик получил травму в матче Ромы против Лечче
Украинский хавбек вышел на замену на 60-й минуте и покинул поле на 86-й

2. Взяли три очка без Зинченко. Ноттингем драматично нанес поражение Вест Хэму
Лесники забили на 89-й минуте и оторвались на 7 очков от конкурента за выживание

3A. Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
На Кубке африканских наций наступает пора решающих поединков

3B. Гол на 119-й минуте. Алжир и ДР Конго провели драматичный матч 1/8 финала
Сборная Алжира с Риядом Марезом вышла в четвертьфинал Кубка Африки

3C. Траоре возвращается в Шахтер. Слоны не оставили его команде шансов на КАН
Кот-д'Ивуар нанес поражение Буркина-Фасо со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала

4A. Драма в Португалии. Спортинг сенсационно проиграл полуфинал Кубка лиги
Витория Гимараеш вышла в финал, обыграл зелено-белых львов со счетом 2:1

4B. Победная песня канареек. Определен второй финалист Суперкубка Турции
Фенербахче с голами Актюркоглу и Дурана нанес поражение Самсунспору

5. ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
Лиам Росеньор подписал контракт до 2032 года

6. Он выполнил Ураган! Котовский взял золото на этапе КМ по фристайлу
Украинский лыжный акробат выиграл соревнования в канадском Лак-Бопорте

7. Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Украинка в матче 1/16 финала в двух сетах обыграла Лейлу Фернандес из Канады

8. Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Бывший чемпион мира собирается повесить перчатки на гвоздь

9. Камбек не удался. Бойко уступил Сурети в квалификации German Masters
Украинский снукерист в матче Q2 проиграл сопернику из Англии со счетом 3:5

10. Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Об отставке из «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима

Отставка Аморима из МЮ, гол Салаха и дубль Осимхена в КАН, успех Свитолиной
Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити
Каталонское дерби, победа канониров, трофей Яремчука, успех Стародубцевой
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
