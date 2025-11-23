23.11.2025 21:45 - : -
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура Серии А 2025/26 23 ноября в 21:45 по Киеву
23 ноября состоится матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.
Миланское дерби пройдет на стадионе Сан-Сиро и начнется в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Италии нерадзурри с 24 очками идут на третьем месте. У россонери 22 пункта и пятая позиция.
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Интер – МиланСмотреть трансляцию
