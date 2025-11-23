Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Интер Милан
23.11.2025 21:45 - : -
Милан
Италия
23 ноября 2025, 21:45 |
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура Серии А 2025/26 23 ноября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоится матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.

Миланское дерби пройдет на стадионе Сан-Сиро и начнется в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Италии нерадзурри с 24 очками идут на третьем месте. У россонери 22 пункта и пятая позиция.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Интер – Милан
По теме:
Киву vs Аллегри. Стали известные стартовые составы на дерби Интера и Милана
Лацио уверенно обыграл Лечче и поднялся в топ-8 Серии А
ГАСПЕРИНИ о результатах Ромы: «Стоит мечтать»
Интер Милан Милан Интер - Милан смотреть онлайн Серия A чемпионат Италии по футболу
