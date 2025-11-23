23 ноября состоится матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.

Миланское дерби пройдет на стадионе Сан-Сиро и начнется в 21:45 по Киеву.

В таблице чемпионата Италии нерадзурри с 24 очками идут на третьем месте. У россонери 22 пункта и пятая позиция.

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.