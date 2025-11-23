Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Интер Милан
23.11.2025 21:45 - : -
Милан
Италия
23 ноября 2025, 12:26 |
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября на Джузеппе Меацца пройдет матч 12-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда чуть более полугода назад была действующим обладателем скудетто, что замахнулся на требл... А в итоге уступила первое место в Серии А Наполи, проиграла как раз в дерби кубковый полуфинал, а в последнем матче Симоне Индзаги на посту и вовсе была разгромлена ПСЖ в Лиге чемпионов.

Киву, нынешний наставник, начинал не лучшим образом - итальянцы достаточно рано покинули клубный чемпионат мира. Зато сейчас у него получается с подопечными показывать пусть и не идеальный, но хороший футбол. И, что главное для Италии, результат: в Лиге чемпионов уже фактически обеспечено участие в плей-офф, в Серии А после 2:0 в крайнем туре с Лацио и осечек конкурентов получилось уйти на паузу лидером. Правда, с оговоркой: те же 24 очка набрала и Рома, так что вся борьба за скудетто еще впереди.

Милан

Клуб, вице-чемпион 2024-го года, завершил прошлый сезон на восьмом месте - цена решения, во-первых, попрощаться с успешно работавшим тут Пиоли, во-вторых, неудачная ставка на Паоло Фонсеку и Сержиу Консейсау. Второй хотя бы Суперкубок зимой раздобыл. Более того, он явно намеревался спасти репутацию себе и итоги сезона для подопечных в кубке, но проиграл финал скромной Болонье.

Летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри. Пока что у него получается противоречиво - стартовал с домашних 1:2 с Кремонезе, три из четырех крайних матчей закончил ничьими, в том числе в крайнем поединке было потеряно преимущество 2:0 с Пармой. Но, с другой стороны, прогресс очевиден, и сейчас команда претендует не просто на возвращение в еврокубки, но и на итоговое лидерство.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне было аж пять дерби делла Мадоньина, и ни одну Милан не проиграл. Он победил трижды при паре ничьих

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что Интер наконец-то добьется успеха. Но и номинальные гости тоже сильны - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
23 ноября 2025 -
21:45
Милан
Обе забьют 1.70
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Интер Милан Милан Интер - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
