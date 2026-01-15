Бывший клуб Джиджи Буффона начал переговоры с Динамо о трансфере
«Парма» нацелилась на Волошина
Итальянская «Парма», за которую ранее играл легендарный Джанлуиджи Буффон, рассматривает трансфер футболиста сборной Украины и «Динамо».
По информации Insidetransfer, «Парма» сильно заинтересовалась вингером киевлян Назаром Волошиным. Итальянский клуб уже установил первые контакты с киевлянами по поводу возможного трансфера.
В этом сезоне Назар Волошин сыграл 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забив пять голов и отдав семь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.
