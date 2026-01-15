Бывший клуб Джиджи Буффона начал переговоры с Динамо о трансфере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 23:49 |
ФК Динамо. Назар Волошин

Итальянская «Парма», за которую ранее играл легендарный Джанлуиджи Буффон, рассматривает трансфер футболиста сборной Украины и «Динамо».

По информации Insidetransfer, «Парма» сильно заинтересовалась вингером киевлян Назаром Волошиным. Итальянский клуб уже установил первые контакты с киевлянами по поводу возможного трансфера.

В этом сезоне Назар Волошин сыграл 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забив пять голов и отдав семь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.

Джанлуиджи Буффон Парма Динамо Киев трансферы Назар Волошин (Динамо) трансферы Серии A трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник
