Украина. Премьер лига
15 января 2026, 03:32 |
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?

Киевляне проведут сборы в Турции

Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
ФК Динамо

Киевское «Динамо» завершило медицинское обследование перед зимними сборами в Турции, которые начнутся 15 января. Часть игроков пройдет медосмотр за границей, поэтому уже можно представить состав команды на подготовительный период.

В состав вошли вратари Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис и Денис Игнатенко.

Линию защиты представляют Константин Вивчаренко, Денис Попов, Максим Коробов, Александр Тимчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Владислав Захарченко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак и Алиу Тиаре.

Полузащитники: Александр Яцик, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Шола Огундана, Владислав Кабаев, Кирилл Осипенко, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Богдан Редушко и Николай Михайленко.

В нападении готовятся Федор Задорожный, Владислав Герич, Эдуардо Герреро, Владислав Бленуце и Матвей Пономаренко.

На турецких сборах запланировано около десяти контрольных матчей, первый из которых, вероятно, состоится 20 января против польской «Короны». Команда начинает активную подготовку к весенней части сезона, стремясь закрепить позиции в чемпионате и еврокубках.

Динамо Киев учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Комментарии
