Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе (более 90,7 кг) Александр Усик (24–0, 15 КО) присоединился к житомирскому «Полесью» на тренировочных сборах, которое проходят в Испании.

Об этом сообщила пресс-служба «волков»: «Чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к учебно-тренировочному сбору ФК «Полесье» в Испании.

Легендарный спортсмен провел мотивационную лекцию для футболистов команды – о характере, дисциплине и силе духа, которые решают не только в спорте, но и в жизни. Слова чемпиона стали мощным зарядом перед второй частью сезона.

После встречи президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич получил награду за помощь и поддержку 26-й отдельной артиллерийской бригады. Единство спорта, силы и поддержки наших защитников – то, что имеет настоящую ценность.

Вместе – к победам. На поле и вне его».

На официальном сайте «Полесья» Усик заявлен за команду на позиции нападающего под 17 номером. Чемпион неоднократно поддерживал «волков» в официальных матчах.