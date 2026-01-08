Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлург разорвал контракт с центральным защитником
Украина. Первая лига
08 января 2026, 19:10 | Обновлено 08 января 2026, 19:34
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург разорвал контракт с центральным защитником

Дмитрий Костюченко покинул родную команду

ОФИЦИАЛЬНО. Металлург разорвал контракт с центральным защитником
ФК Металлург Запорожье. Дмитрий Костюченко

Запорожский «Металлург» официально сообщил о завершении сотрудничества с 21-летним защитником Дмитрием Костюченко.

Причины расторжения соглашения неизвестны, хотя лишь в начале 2025 года стороны подписали новый контракт сроком на два года.

«Благодарим за время, проведенное в футболке «Металлурга». Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба клуба.

Выступая за «Металлург» с весны 2024 года, Дмитрий провел 29 матчей и забил два мяча.

В турнирной таблице Первой лиги Украины «Металлург» находится на последнем, 16 месте (восемь очков).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги сообщил о назначении нового президента
Федык рассказал, как игра Руха изменилась с его приходом
Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Металлург Запорожье
