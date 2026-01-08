ОФИЦИАЛЬНО. Металлург разорвал контракт с центральным защитником

Запорожский «Металлург» официально сообщил о завершении сотрудничества с 21-летним защитником Дмитрием Костюченко.

Причины расторжения соглашения неизвестны, хотя лишь в начале 2025 года стороны подписали новый контракт сроком на два года.

«Благодарим за время, проведенное в футболке «Металлурга». Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба клуба.

Выступая за «Металлург» с весны 2024 года, Дмитрий провел 29 матчей и забил два мяча.

В турнирной таблице Первой лиги Украины «Металлург» находится на последнем, 16 месте (восемь очков).