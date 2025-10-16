16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) проводит матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо (Китай) против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 9).

Во время игры случился забавный эпизод. При смене сторон Даяне пришлось изрядно постараться, чтобы снять свою цепочку. Украинка справилась с, как оказалось, непростым заданием.

Ястремская проиграла Рыбакиной первой сет со счетом 4:6, а во втором выиграла тай-брейк 7:6 (8:6), отыграв два матчбола.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется с Айлой Томлянович.

ВИДЕО. Как Ястремская боролась с цепочкой на шее во время матча с Рыбакиной