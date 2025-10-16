ВИДЕО. Как Ястремская боролась с цепочкой на шее во время матча с Рыбакиной

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
16 октября 2025, 16:44 |
Даяна выиграла второй сет у Елены в Нинбо и перевела поединок в решающую партию

16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) проводит матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо (Китай) против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 9).

Во время игры случился забавный эпизод. При смене сторон Даяне пришлось изрядно постараться, чтобы снять свою цепочку. Украинка справилась с, как оказалось, непростым заданием.

Ястремская проиграла Рыбакиной первой сет со счетом 4:6, а во втором выиграла тай-брейк 7:6 (8:6), отыграв два матчбола.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется с Айлой Томлянович.

видео Даяна Ястремская WTA Нинбо Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
