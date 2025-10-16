Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
16 октября 2025, 14:25
0

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 9). Поединок начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Рыбакиной.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 104).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Елена Рыбакина смотреть онлайн WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
