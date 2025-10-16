Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Нинбо
16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо (Китай).
В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 9). Поединок начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Рыбакиной.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 104).
