Свитолина на Aus Open повторила личный рекорд по выигранным матчам на GS
Теперь у Элины в активе 33 победы на Открытом чемпионате Австралии
25 января первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026, переиграв в четвертом раунде Мирру Андрееву.
Для Свитолиной эта победа стала 33-й на кортах Australian Open. Элина повторила личный рекорд по количеству выигранных матчей на одном турнире Grand Slam – 33 виктория у украинки также на Ролан Гаррос.
Количество выигранных матчей Свитолиной на турнирах Grand Slam:
- Australian Open – 33
- Ролан Гаррос – 33
- Уимблдон – 22
- US Open – 22
Свитолина в четвертьфинале AO-2026 встретится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф и поборется за выход в первый полуфинал в Мельбурне.
