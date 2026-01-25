Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 14:06 | Обновлено 25 января 2026, 14:13
Теперь у Элины в активе 33 победы на Открытом чемпионате Австралии

Свитолина на Aus Open повторила личный рекорд по выигранным матчам на GS
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 января первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026, переиграв в четвертом раунде Мирру Андрееву.

Для Свитолиной эта победа стала 33-й на кортах Australian Open. Элина повторила личный рекорд по количеству выигранных матчей на одном турнире Grand Slam – 33 виктория у украинки также на Ролан Гаррос.

Количество выигранных матчей Свитолиной на турнирах Grand Slam:

  • Australian Open – 33
  • Ролан Гаррос – 33
  • Уимблдон – 22
  • US Open – 22

Свитолина в четвертьфинале AO-2026 встретится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф и поборется за выход в первый полуфинал в Мельбурне.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
