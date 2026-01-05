Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег прекратил сотрудничество с полузащитником
Украина. Первая лига
05 января 2026, 10:19 |
192
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег прекратил сотрудничество с полузащитником

Даниил Грабовецкий и киевский клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию

05 января 2026, 10:19 |
192
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег прекратил сотрудничество с полузащитником
ФК Левый Берег. Даниил Грабовецкий

Киевский «Левый Берег» завершил сотрудничество с полузащитником Данилом Грабовецким. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды на официальном сайте:

«Аисты» и полузащитник Грабовецкий по обоюдному соглисию сторон прекратили сотрудничество. Спасибо Данииле за общий этап работы и профессиональное отношение к делу. Желаем удачи и новых свершений в дальнейшей карьере!»

20-летний Даниил присоединился к структуре «Левого Берега» весной прошлого года. Сначала хавбек играл за юношескую команду «аистов», проведя 10 матчей.

В текущем сезоне Грабовецкий выступал во Второй лиге за «Левый Берег-2», где сыграл 15 поединков и отличился двумя забитыми мячами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб досрочно прекратил контракт с легионером
Клуб УПЛ остался без тренера из-за войны: «Появились шахеды»
Игроку, покинувшему клуб УПЛ, предложена должность детского тренера
Левый Берег Киев расторжение контракта
Николай Тытюк Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04 января 2026, 08:45 15
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе

«Милан» рассматривает подписание украинца

Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Футбол | 05 января 2026, 05:42 4
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу

Стойка рассказал, что «Динамо» действительно интересовалось Параскивым

Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Футбол | 05.01.2026, 08:33
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
04.01.2026, 21:25 20
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 11
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем