ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег прекратил сотрудничество с полузащитником
Даниил Грабовецкий и киевский клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию
Киевский «Левый Берег» завершил сотрудничество с полузащитником Данилом Грабовецким. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды на официальном сайте:
«Аисты» и полузащитник Грабовецкий по обоюдному соглисию сторон прекратили сотрудничество. Спасибо Данииле за общий этап работы и профессиональное отношение к делу. Желаем удачи и новых свершений в дальнейшей карьере!»
20-летний Даниил присоединился к структуре «Левого Берега» весной прошлого года. Сначала хавбек играл за юношескую команду «аистов», проведя 10 матчей.
В текущем сезоне Грабовецкий выступал во Второй лиге за «Левый Берег-2», где сыграл 15 поединков и отличился двумя забитыми мячами.
