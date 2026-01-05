ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег прекратил сотрудничество с полузащитником

Киевский «Левый Берег» завершил сотрудничество с полузащитником Данилом Грабовецким. Об этом сообщила пресс-служба украинской команды на официальном сайте:

«Аисты» и полузащитник Грабовецкий по обоюдному соглисию сторон прекратили сотрудничество. Спасибо Данииле за общий этап работы и профессиональное отношение к делу. Желаем удачи и новых свершений в дальнейшей карьере!»

20-летний Даниил присоединился к структуре «Левого Берега» весной прошлого года. Сначала хавбек играл за юношескую команду «аистов», проведя 10 матчей.

В текущем сезоне Грабовецкий выступал во Второй лиге за «Левый Берег-2», где сыграл 15 поединков и отличился двумя забитыми мячами.