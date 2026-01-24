Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на выход в УПЛ расторг контракт с форвардом
Украина. Первая лига
Максим Гирный покинул расположение черновицкой «Буковины»

ФК Буковина

Черновицкая Буковина официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским форвардом Максимом Гирным. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Буковина» благодарит Максима за выступления в составе «желто-черных» и желает ему успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист прекратили сотрудничество. Контракт 24-летнего футболиста с черновицким клубом разорван по взаимному согласию сторон.

Максим Гирный присоединился к «Буковине» в июле 2024 года. В общей сложности за полтора сезона в составе «желто-черных» нападающий провел 14 матчей, в которых забил один гол.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Максим Гирный Буковина Черновцы расторжение контракта Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
