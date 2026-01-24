ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расстался с игроком, который покинул Украину
Евгений Скиба продолжит карьеру в чешском «Карвине»
Одесский клуб «Черноморец» официально объявил о прекращении сотрудничества с 22-летним центральным защитником Евгением Скибой.
«Евгений был частью команды на этом этапе, работал с полной самоотдачей и профессионализмом, всегда оставаясь преданным своему делу.
ФК «Черноморец» благодарит Евгения за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере», – написала пресс-служба.
Скиба уже нашел новую команду и даже присоединился к тренировочному сбору до объявления официального перехода. Следующим этапом в карьере защитника станет чешский клуб «Карвина».
Начиная с сентября 2024 года, Евгений провел 40 матчей за одесский клуб, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
