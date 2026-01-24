Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расстался с игроком, который покинул Украину
Украина. Первая лига
24 января 2026, 02:16 | Обновлено 24 января 2026, 02:18
173
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расстался с игроком, который покинул Украину

Евгений Скиба продолжит карьеру в чешском «Карвине»

24 января 2026, 02:16 | Обновлено 24 января 2026, 02:18
173
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец расстался с игроком, который покинул Украину
ФК Черноморец. Евгений Скиба

Одесский клуб «Черноморец» официально объявил о прекращении сотрудничества с 22-летним центральным защитником Евгением Скибой.

«Евгений был частью команды на этом этапе, работал с полной самоотдачей и профессионализмом, всегда оставаясь преданным своему делу.

ФК «Черноморец» благодарит Евгения за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере», – написала пресс-служба.

Скиба уже нашел новую команду и даже присоединился к тренировочному сбору до объявления официального перехода. Следующим этапом в карьере защитника станет чешский клуб «Карвина».

Начиная с сентября 2024 года, Евгений провел 40 матчей за одесский клуб, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. От одного украинца к другому. Дженоа арендовала игрока Ромы
Руслан РОТАНЬ: «Тяжело, но мы понимаем, что футбол – это наша жизнь»
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подтвердил: в клуб прибыл первый португальский легионер
трансферы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса чемпионат Чехии по футболу Первая лига Украины Карвина Евгений Скиба расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23 января 2026, 11:45 33
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026

Элина в двух сетах одолела «нейтральную» 22-ю ракетку в матче третьего раунда слэма

Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Биатлон | 23 января 2026, 20:33 18
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ

Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно устроили битву за первое место

Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Теннис | 23.01.2026, 04:55
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
ВИДЕО. Неймар эпично пранканул свою дочь
Футбол | 24.01.2026, 00:39
ВИДЕО. Неймар эпично пранканул свою дочь
ВИДЕО. Неймар эпично пранканул свою дочь
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Футбол | 23.01.2026, 08:11
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09 1
Футбол
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
22.01.2026, 14:47 17
Другие виды
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем