Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
26 января 2026, 09:53
Луис Энрике заблокировал трансфер футболиста ПСЖ в чемпионат Испании

Наставник парижского клуба отказался отпускать южнокорейского полузащитника Ли Кан Ина

Луис Энрике заблокировал трансфер футболиста ПСЖ в чемпионат Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике заблокировал трансфер южнокорейского полузащитника Ли Кан Ина в чемпионат Испании. Об этом сообщила Marca.

В услугах 24-летнего футболиста был заинтересован мадридский «Атлетико» и лично руководитель футбольного департамента Матеу Алемани, который хорошо знаком с игроком. Во время его работы в «Валенсии» Ли Кан Ин присоединился к команде в 2017 году.

По информации источника, Энрике запретил ПСЖ вести переговоры о возможном трансфере полузащитника, так как считает его важным игроком ротации.

Ли Кан Ин был готов покинуть Париж, когда узнал об интересе от Алемани, но переговоры о переходе так и не начались из-за главного тренера ПСЖ. Более того, французский клуб готов предложить игроку сборной Южной Кореи новый контракт на улучшенных условиях.

Ли Кан Ин перебрался в ПСЖ из испанской «Мальорки» в июле 2023 года за 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

Контракт полузащитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

ПСЖ Ли Кан Ин Атлетико Мадрид Луис Энрике трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: Marca
