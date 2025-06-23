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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 18:49 | Обновлено 23 июня 2025, 18:54
1051
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы

Валерий Лучкевич покидает «Динамо»

23 июня 2025, 18:49 | Обновлено 23 июня 2025, 18:54
1051
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо рассталось с финалистом Лиги Европы
ФК Динамо. Валерий Лучкевич

Украинский защитник «Динамо» Валерий Лучкевич покинул клуб. Контракт защитника с киевлянами подошел к концу. О прекращении отношений объявила пресс-служба киевлян.

Напомним, финалист Лиги Европы 2015 Лучкевич присоединился к «Динамо» в начале марта 2025 года. За это время провел три матча в динамовской футболке – два в Премьер-лиге (всего 11 минут игрового времени) и один в Кубке Украины (79 минут игрового времени), результативными действиями не отметился.

Ранее форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро пожаловался на малое количество игрового времени в составе киевского «Динамо».

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Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Victor673256ua
Класно починав в Дніпрі. Але потім травма, і після неї пішов спад
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