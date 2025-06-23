Футболист Динамо пожаловался на малое количество игрового времени в клубе

Форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро пожаловался на малое количество игрового времени в составе киевского «Динамо».

На данный момент 25-летний футболист пребывает в расположение сборной Панамы, где провел четыре игры за последний месяц, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Я счастлив, что максимально использую свои возможности. Конечно, очень сложно приехать из той страны, где я играю и получаю мало игрового времени, но я очень доволен что тренер сборной предоставил мне шанс.

Здесь все по-другому. Когда дело касается национальной сборной – нас 26 игроков и мы все хотим добиться успеха, попасть в состав на следующую игру, возможно, получить немного игрового времени. Это то, чего хочет каждый футболист. У нас здоровая конкуренция и я доволен собой», – подытожил Герреро.

В сезоне 2024/25 форвард провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Стоит отметить, что Эдуардо преимущественно выходил на замену в футболке киевского клуба.