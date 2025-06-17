Гол футболиста Динамо помог сборной победить в матче ЗК КОНКАКАФ
Панама разгромила Гваделупу, Герреро записал на свой счет забитый мяч
17 июня состоялись два матча первого тура группы C Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором принимают участие сборные из Северной и Центральной Америки (а также Саудовская Аравия в качестве приглашенного гостя).
Сборная Панамы разгромила команду Гваделупы со счетом 5:2 – уже на 22-й минуте забили в ворота соперника четыре мяча, после чего немного сбавили обороты.
В стартовом составе Панамы вышел форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, который провел на поле 67 минут и записал на свой счет один забитый мяч.
В другом поединке этого квартета Гватемала сумела одолеть Ямайку с минимальным счетом 1:0. Во втором туре группы C Панама сыграет с Гватемалой, а Ямайка померяется силами с Гваделупой.
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1-й тур. 17 июня
Панама – Гваделупа – 5:2
Голы: Мартинес, 6, Диас, 13, 17, Герреро, 22, Родригес, 90+2 – Лебронь, 29, Давид, 71 (пен)
Видеообзор матча:
Ямайка – Гватемала – 0:1
Гол: Сантис, 32
Видеообзор матча:
События матча
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