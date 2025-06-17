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Золотой кубок КОНКАКАФ
Панама
17.06.2025 02:00 – FT 5 : 2
Гваделупа
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17 июня 2025, 07:54 | Обновлено 17 июня 2025, 08:15
732
0

Гол футболиста Динамо помог сборной победить в матче ЗК КОНКАКАФ

Панама разгромила Гваделупу, Герреро записал на свой счет забитый мяч

17 июня 2025, 07:54 | Обновлено 17 июня 2025, 08:15
732
0
Гол футболиста Динамо помог сборной победить в матче ЗК КОНКАКАФ
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

17 июня состоялись два матча первого тура группы C Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором принимают участие сборные из Северной и Центральной Америки (а также Саудовская Аравия в качестве приглашенного гостя).

Сборная Панамы разгромила команду Гваделупы со счетом 5:2 – уже на 22-й минуте забили в ворота соперника четыре мяча, после чего немного сбавили обороты.

В стартовом составе Панамы вышел форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, который провел на поле 67 минут и записал на свой счет один забитый мяч.

В другом поединке этого квартета Гватемала сумела одолеть Ямайку с минимальным счетом 1:0. Во втором туре группы C Панама сыграет с Гватемалой, а Ямайка померяется силами с Гваделупой.

Золотой кубок КОНКАКАФ, 1-й тур. 17 июня

Панама – Гваделупа – 5:2

Голы: Мартинес, 6, Диас, 13, 17, Герреро, 22, Родригес, 90+2 – Лебронь, 29, Давид, 71 (пен)

Видеообзор матча:

Ямайка – Гватемала – 0:1

Гол: Сантис, 32

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Rodriguez (Панама).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Florian David (Гваделупа).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Jordan Leborgne (Гваделупа).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Герреро (Панама).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ismael Diaz (Панама).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Ismael Diaz (Панама).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Мартинес (Панама).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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