Гол футболиста Динамо помог сборной победить в матче ЗК КОНКАКАФ

17 июня состоялись два матча первого тура группы C Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором принимают участие сборные из Северной и Центральной Америки (а также Саудовская Аравия в качестве приглашенного гостя).

Сборная Панамы разгромила команду Гваделупы со счетом 5:2 – уже на 22-й минуте забили в ворота соперника четыре мяча, после чего немного сбавили обороты.

В стартовом составе Панамы вышел форвард киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, который провел на поле 67 минут и записал на свой счет один забитый мяч.

В другом поединке этого квартета Гватемала сумела одолеть Ямайку с минимальным счетом 1:0. Во втором туре группы C Панама сыграет с Гватемалой, а Ямайка померяется силами с Гваделупой.

Золотой кубок КОНКАКАФ, 1-й тур. 17 июня

Панама – Гваделупа – 5:2

Голы: Мартинес, 6, Диас, 13, 17, Герреро, 22, Родригес, 90+2 – Лебронь, 29, Давид, 71 (пен)

Видеообзор матча:

Ямайка – Гватемала – 0:1

Гол: Сантис, 32

Видеообзор матча: