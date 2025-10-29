Тер Штеген готов к смене клубной прописки
Немецкий вратарь хочет играть на постоянной основе в преддверии ЧМ
Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может покинуть каталонский клуб в ближайшем будущем.
Хотя 33-летний голкипер еще не готов вернуться в строй, его имя уже начали обсуждать в качестве возможного претендента на место в предстоящем зимнем трансферном окне.
В «Барселоне» дали ясно понять, что 24-летний Жоан Гарсия теперь является основным вратарем, а 35-летний Войцех Щенсны, прекрасно отыгравший в Эль Класико, выступит в качестве его резервного вратаря.
Как отмечает источник, заинтересованность в подписании Тер Штегена по-прежнему проявляет лондонский «Челси». Сам футболист готов к смене чемпионата и клуба, поскольку лишился места в основном составе «сине-гранатовых». Он хочет играть на постоянной основе в преддверии чемпионата мира 2026 года. Срок соглашения немецкого футболиста и каталонцев истекает летом 2028 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая серия «класичного» вряд ли будет зрелищной…
Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова