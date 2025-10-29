Тер Штеген готов к смене клубной прописки

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может покинуть каталонский клуб в ближайшем будущем.

Хотя 33-летний голкипер еще не готов вернуться в строй, его имя уже начали обсуждать в качестве возможного претендента на место в предстоящем зимнем трансферном окне.

В «Барселоне» дали ясно понять, что 24-летний Жоан Гарсия теперь является основным вратарем, а 35-летний Войцех Щенсны, прекрасно отыгравший в Эль Класико, выступит в качестве его резервного вратаря.

Как отмечает источник, заинтересованность в подписании Тер Штегена по-прежнему проявляет лондонский «Челси». Сам футболист готов к смене чемпионата и клуба, поскольку лишился места в основном составе «сине-гранатовых». Он хочет играть на постоянной основе в преддверии чемпионата мира 2026 года. Срок соглашения немецкого футболиста и каталонцев истекает летом 2028 года.