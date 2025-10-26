Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Мбаппе не реализовал пенальти в матче Реал – Барселона
Испания
26 октября 2025, 18:37 | Обновлено 26 октября 2025, 18:41
Войцех Щенсны отбил удар Килиана на 52-й минуте поединка 10-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард Реала Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти в матче против Барселоны.

Удар звездного француза на 52-й минуте встречи отбил польский голкипер Войцех Щенсны.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Эрик Гарсия сыграл рукой в своей штрафной площади.

Мбаппе упустил отличную возможность оформить дубль – свой первый мяч Килиан забил на 12-й минуте.

Реал побеждает Барселону со счетом 2:1. Все три мяча были забиты в первом тайме.

Войцех Щенсны видео голов и обзор Килиан Мбаппе Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео
Даниил Агарков
