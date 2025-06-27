Не только зарплата и бонусы. Известны детали нового контракта Роналду

40-летний португальский форвард Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром».

Издание The Sun опубликовало сенсационные условия нового соглашения, рассчитанного на два сезона.

Роналду будет получать заработную плату в размере 178 миллионов фунтов в год. Также контракт предусматривает подписной бонус в 24,5 миллиона фунтов.

В случае победы «Аль-Насра» в чемпионате Роналду дополнительно получит 8 миллионов фунтов. Еще 4 миллиона он может получить, если станет лучшим бомбардиром сезона.

Для Роналду будут работать 16 человек персонала: трое водителей, четверо домохозяек, двое поваров, трое садовников и четверо охранников. Все расходы на персонал - около 1,4 миллиона фунтов в год – покрывает клуб.

Кроме того, Криштиану получит 4 миллиона фунтов на пользование частным самолетом.

И наконец, Роналду стал совладельцем клуба, получив 15% его акций. Долю форварда оценивают в 33 миллиона фунтов.