ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
Криштиану продлил контракт с «Аль-Насром»
Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о продлении контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.
Отмечается, что новое соглашение с 40-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.
Напомним, Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Насру» в середине сезона 2022/23, придя на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее «Аль-Наср» уволил Стефано Пиоли с поста главного тренера клуба.
Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
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