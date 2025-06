ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о продлении контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

Отмечается, что новое соглашение с 40-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Напомним, Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Насру» в середине сезона 2022/23, придя на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Аль-Наср» уволил Стефано Пиоли с поста главного тренера клуба.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7