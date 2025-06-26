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Саудовская Аравия
26 июня 2025, 16:36 |
1947
1

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года

Криштиану продлил контракт с «Аль-Насром»

26 июня 2025, 16:36 |
1947
1
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о продлении контракта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

Отмечается, что новое соглашение с 40-летним футболистом будет действовать в течение двух следующих сезонов.

Напомним, Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Насру» в середине сезона 2022/23, придя на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Аль-Наср» уволил Стефано Пиоли с поста главного тренера клуба.

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Криштиану Роналду продление контракта Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Аль-Наср
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ivankondrat96
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