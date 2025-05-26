Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации испанских СМИ, Роналду отдалился от продления контракта с клубом «Аль-Наср». Роналду и его окружение серьезно рассматривает возвращение в «Спортинг», где пятикратный обладатель Золотого мяча начинал свою профессиональную карьеру. У «Спортинга» появится место для Роналду, ведь лиссабонский клуб летом покинет звездный форвард Виктор Дьокереш. Идея заключается в том, что именно Роналду должен заменить шведа.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».