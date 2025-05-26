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Саудовская Аравия
26 мая 2025, 04:08 | Обновлено 26 мая 2025, 05:13
1237
1

Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу

Португалец перейдет в «Спортинг»

26 мая 2025, 04:08 | Обновлено 26 мая 2025, 05:13
1237
1
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации испанских СМИ, Роналду отдалился от продления контракта с клубом «Аль-Наср». Роналду и его окружение серьезно рассматривает возвращение в «Спортинг», где пятикратный обладатель Золотого мяча начинал свою профессиональную карьеру. У «Спортинга» появится место для Роналду, ведь лиссабонский клуб летом покинет звездный форвард Виктор Дьокереш. Идея заключается в том, что именно Роналду должен заменить шведа.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Виктор Дьекереш Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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