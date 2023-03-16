Шквал критики для легенды. Почему фаны Вальядолида и Крузейро хулят Роналдо

Минувшая суббота, 11 марта, в Бразилии ознаменовалась весьма интересным событием. В полуфинале Лиги Минейро (чемпионате бразильского штата Минас-Жерайс по футболу) сошлись «Крузейро» и «Америка Минейро». Достаточно неожиданно для большинства победу отпраздновали гости, которые забили по мячу в каждом из таймов и не оставили ни малейшего повода для положительных эмоций легендарному Роналдо – экс-форварду «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана», а также национальной сборной Бразилии, в рядах которой «Феномен» дважды становился чемпионом мира (в 1994 и 2002 годах).

Более того, невнятная игра и поражение «Крузейро» от «Америки Минейро» (0:2) послужили поводом для бурных протестов со стороны фанатов «лис». Еще в концовке поединка на трибунах начались массовые скандирования против Роналдо. Легендарного бразильского футболиста хулили и порицали как только могли, не подбирая слов и с привычной для Южной Америки эмоциональностью.

Интересно, что Бразилия ныне вовсе не является единственным местом, где футбольные болельщики буквально проклинают Роналдо. Не меньше «народной любви» экс-форварду достается и в Испании, где он владеет «Вальядолидом» - командой элитарной Ла Лиги. Поклонники «бело-фиолетовых» в последнее время регулярно вывешивают весьма оскорбительные для Роналдо баннеры, причем не только на трибунах стадиона во время официальных поединков, но и неподалеку от клубной базы.

Несмотря на статус суперзвезды мирового футбола, Роналдо вовсе не купается в лучах славы. Наоборот, немалая часть болельщиков настроены против «Феномена», и это вызвано его крайне неоднозначной деятельности в качестве функционера.

Почему же болельщикам «Крузейро» и «Вальядолида» так осточертел Роналдо, что они буквально на каждом матче не устают требовать от того убраться восвояси? Почему это происходит в клубах, которые до прихода бразильской легенды к управлению переживали тяжелейший финансово-экономический кризис и, казалось, не имели никаких серьезных шансов выбраться из этой ямы в обозримом будущем?

Ответ на этот вопрос достаточно прост – Роналдо просто слишком любит деньги. По крайней мере, именно так кажется фанатам как «Крузейро», так и «Вальядолида». Стоит признать, что бразильцу удалось привести в оба клуба, которыми он владеет, довольно профессиональные менеджерские команды, которые достаточно быстро показали хорошие результаты в административной и экономической областях. Благодаря этому, собственно, «Крузейро» и «Вальядолид» и начали выбираться из долговой пропасти, перестав демонстрировать явные признаки неплатежеспособности.

Более того, по последним оценкам специалистов, «Вальядолид», контрольный пакет акций которого Роналдо приобрел еще осенью 2018 года, даже превратился в полностью профицитный проект, то есть такой, который приносит прибыль хозяину, и чьи доходы превышают расходы. «Крузейро», которым «Феномен» владеет с конца 2021 года, пока еще не демонстрирует такой, безусловно, приятной для хозяина финансовой динамики, как «бело-фиолетовые», однако уже и не находится в шаге от пропасти, провалившись в которую знаменитый проект, возможно, долгие годы вынужден был бы обитать где-то далеко на задворках. По крайней мере, сейчас менеджеры и руководители «Крузейро» публично отмечают, что клуб «уже выписан из реанимации», но пока еще вынужденно находится в «общей палате», дожидаясь выписки и рекомендаций от «лечащих врачей».

Главным административным решением со стороны Роналдо и его топ-менеджмента в «Вальядолиде» и «Крузейро» является не стремление во что бы то ни стало увеличить доходы (что свойственно подавляющему большинству топ-клубов современности), а прежде всего, к сокращению расходов.

Последний фактор, по мнению фанатов испанского и бразильского клубов, напрочь лишает их конкурентоспособности. Ведь, грубо говоря, сокращение расходов – это, прежде всего, отказ от амбициозных трансферов и подписания действительно качественных футболистов. «Вальядолид» и «Крузейро» стремятся минимально тратиться на рынке, и не подписывать со своими новичками контракты с высокими уровнями зарплаты.

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Так, за четыре полных сезона администрации Роналдо в «Вальядолиде», испанский клуб заработал на продаже своих игроков около 30 миллионов евро. При этом, лишь в текущем сезоне «бело-фиолетовые» потратили на новичков больше денег, чем получили от продаж. Всего же при Роналдо «Вальядолид» не реинвестировал в покупку новобранцев даже 70% от вырученных денег с исходящих трансферов.

По данным Transfermarkt, «Вальядолид» занимает лишь 24-е место в испанском клубном футболе по количеству потраченных денег на новичков за последние четыре сезона. Во многом этот фактор помогает объяснить, почему по итогам чемпионата-2020/21 «бело-фиолетовые» вылетели из Ла Лиги, и год были вынуждены барахтаться во втором дивизионе, откуда с успехом вновь повысились в классе, заняв второе место.

По состоянию на сегодня, «Вальядолид» продолжает оставаться в когорте команд, которые все еще рискуют покинуть Ла Лигу по итогам сезона-2022/23. «Бело-фиолетовые» занимают 14-е место в турнирной таблице, опережая «Хетафе», зависший в зоне вылета на 18-й строчке, всего-навсего на два очка. Кто знает, каким выдастся финиш чемпионата для «Вальядолида», и не придется ли Роналдо и его менеджменту в следующем сезоне вновь решать задачу по возвращению клуба в элитарный дивизион…

Ситуация в «Крузейро» не слишком-то и отличается. Команда, которая в минувшем году стала чемпионом бразильской Серии В и заслужила повышение в классе после трех лет отсутствия в элите, по мнению подавляющего большинства экспертов, специализирующихся на тамошнем футболе, а также самих болельщиков «лис», чьи мнения можно без проблем отыскать в социальных сетях, имеет ныне один из самых несбалансированных и проблемных составов в элитарном дивизионе. Да, «Крузейро» уже подписал 16 новых игроков, из которых лишь за двоих были заплачены отступные. Сразу 11 новобранцев перебрались в стан «лис» на правах свободных агентов, что демонстрирует желание «Крузейро» попытаться отыскать золотую песчинку в огромном количестве пустой породы.

Чтобы понять обоснованность и логичность претензий торсиды к Роналдо и его менеджерам в «Крузейро», достаточно привести в качестве примера два трансферных кейса клуба с того момента, как его владельцем является «Феномен». В апреле минувшего года боссы «лис» приняли решение продать 17-летнего (на тот момент) форварда команды Витора Роке в «Атлетико Паранаэнсе» за 4,7 миллиона евро. С тех пор юный нападающий провел 11 матчей за сборную Бразилии U-20, в которых отличился 8 забитыми мячами, и видится одним из наиболее перспективных игроков атаки в своем возрасте во всей Серии А. Нынешняя оценочная стоимость Роке равна 14 миллионам евро, и фанаты «Крузейро» при случае напоминают Роналдо об этой промашке.

Вторая история – подписание летом минувшего года фулбека «Шахтера» Маркиньоса Сиприано. «Крузейро» воспользовался разрешением ФИФА на ведение переговоров с легионерами из украинских клубов, и в одностороннем порядке согласовал аренду футболиста. Это привело к напряженности в отношениях между «Шахтером» и «Крузейро», требованиям со стороны «горняков» немедленно вернуть игрока, которого украинский клуб намеревался в скором выгодно продать, и… Более ни к чему! 10 марта нынешнего года «лисы» официально объявили о досрочном расторжении арендного договора с Маркиньосом Сиприано…

Собственно, демонстрировать более амбициозную кадровую политику нынешний «Крузейро» попросту не способен из-за уже описанной выше стратегии урезания расходов.

«Не до жиру, быть бы живу» - именно такая пословица наилучшим образом характеризует то, что происходит в клубах, владельцем которых является Роналдо. Это позволило «Вальядолиду» и «Крузейро» выйти из финансового кризиса и долговой ямы, а испанскому клубу даже стать прибыльным для его хозяина. Вот только проблема в том, что болельщики, в большинстве своем, мало склонны к анализу финансово-экономической деятельности своих любимых клубов. Им хочется, чтобы их любимцы боролись за трофеи, либо же как минимум старались демонстрировать качественный (привлекательный, приносящий результат – выбор за читателем) футбол. Такой, который всегда был присущ самому Роналдо, когда тот еще появлялся на зеленых полях и старался удивить зрителей точностью своих ударов. Но время идет, люди меняются, их приоритеты и взгляды на жизнь также претерпевают изменения. А потому неудивительно, что того, кто еще позавчера был кумиром и идолом, сегодня клеймят последними словами. Таков наш мир…