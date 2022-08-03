Страсти по Сиприано: проблемы между Шахтером, Сьоном и клубом Роналдо

Бразильский «Крузейро», владельцем контрольного пакета акций которого является легендарный экс-форвард сборной Бразилии Роналдо, не собирается возвращать «Шахтеру» левого фулбека Маркиньоса Сиприано, несмотря на соответствующий запрос, поступивший от донецкого клуба.

«Крузейро» в понедельник обратился в ФИФА с просьбой выдать ему международный трансферный сертификат футболиста, чтобы зарегистрировать Маркиньоса Сиприано для участия в бразильских соревнованиях.

Ранее «Крузейро» воспользовался разрешением ФИФА для легионеров из Украины, вследствие которого Маркиньос Сиприано приостановил действие своего контракта с «Шахтером» и переехал в Бразилию. Однако для регистрации сделки бразильцам нужно было, чтобы «Шахтер» в регламентированной трансферной системе подтвердил этот переход, но украинский клуб потребовал вернуть ему футболиста.

Сообщается, что теперь у УАФ есть 7 дней, чтобы переслать трансферный сертификат на Маркиньоса Сиприано, а если этого не произойдет, то Бразильская конфедерация футбола получит возможность выдать необходимый документ «Крузейро».

Минувший сезон Маркиньос Сиприано провел в аренде в «Сьоне», и швейцарцы хотели выкупить бразильца у «Шахтера». Известно, что «Сьон» предложил 1,5 миллиона евро, но с отсрочкой платежей, что не устроило «горняков». Клубы продолжили торговаться и в итоге швейцарцы согласились выплатить всю сумму сразу, но в переговорах с игроком возникла загвоздка. На этом этапе ФИФА приняла решение, разрешающее легионерам приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами, после чего представители игрока начали контактировать с «Крузейро».

Маркиньос Сиприано запросил существенное повышение зарплаты в «Сьоне», фактически выдвинув встречное предложение швейцарскому клубу. 4 июля бразилец дал «Сьону» 48 часов на принятие окончательного решения, а после истечения этого срока подписал контракт с «Крузейро», где намерен провести ближайший сезон, после чего получить статус свободного агента, так как контракт Сиприано с «Шахтером» действует до лета 2023 года.