ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера
Маркиньос Сиприано вернулся в Бразилию
23-летний левый защитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано перешел в «Крузейро».
В бразильский клуб Сиприано перешел на правах годичной аренды, воспользовавшись разрешением ФИФА на приостановку контракта с «горняками».
Перед официальным объявлением о сделке Маркиньос Сиприано дал интервью, в котором рассказал, что на его решение перейти в «Крузейро» повлияла личность владельца этого клуба, коим является легендарный экс-форвард сборной Бразилии Роналдо.
Ранее сообщалось, что Сиприано полгода проведет в «Крузейро», после чего перейдет в другой клуб, который принадлежит Роналдо – испанский «Вальядолид».
✍️💙 Bem-vindo ao #MaiorDeMinas, Cipriano!— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 12, 2022
O jovem lateral-esquerdo chegou para reforçar o nosso elenco!#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/ezmZSJbOsG
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