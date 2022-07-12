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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 22:30 | Обновлено 12 июля 2022, 22:45
1034
0

ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера

Маркиньос Сиприано вернулся в Бразилию

12 июля 2022, 22:30 | Обновлено 12 июля 2022, 22:45
1034
0
ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера
ФК Крузейро. Маркиньос Сиприано

23-летний левый защитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано перешел в «Крузейро».

В бразильский клуб Сиприано перешел на правах годичной аренды, воспользовавшись разрешением ФИФА на приостановку контракта с «горняками».

Перед официальным объявлением о сделке Маркиньос Сиприано дал интервью, в котором рассказал, что на его решение перейти в «Крузейро» повлияла личность владельца этого клуба, коим является легендарный экс-форвард сборной Бразилии Роналдо.

Ранее сообщалось, что Сиприано полгода проведет в «Крузейро», после чего перейдет в другой клуб, который принадлежит Роналдо – испанский «Вальядолид».

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Источник ФК Крузейро
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