ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро подписал защитника Шахтера

23-летний левый защитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано перешел в «Крузейро».

В бразильский клуб Сиприано перешел на правах годичной аренды, воспользовавшись разрешением ФИФА на приостановку контракта с «горняками».

Перед официальным объявлением о сделке Маркиньос Сиприано дал интервью, в котором рассказал, что на его решение перейти в «Крузейро» повлияла личность владельца этого клуба, коим является легендарный экс-форвард сборной Бразилии Роналдо.

Ранее сообщалось, что Сиприано полгода проведет в «Крузейро», после чего перейдет в другой клуб, который принадлежит Роналдо – испанский «Вальядолид».