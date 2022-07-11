Клубы легендарного Роналдо имеют планы на защитника Шахтера

23-летний левый защитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано в ближайшее время переберется в бразильский «Крузейро».

Там, как ожидается, Сиприано проведет полгода, а затем перейдет в «Вальядолид». Испанский клуб не сможет сразу подписать бразильца, так как тот не закончил процесс оформления итальянского гражданства, что помешает «Вальядолиду» заявить Сиприано на сезон.

Примечательно, что «Крузейро» и «Вальядолид» являются клубами, контрольный пакет акций которых принадлежит легендарному экс-форварду сборной Бразилии Роналдо.

Сезон-2021/22 Маркиньос Сиприано провел в аренде в «Сьоне». Швейцарский клуб хотел выкупить контракт бразильца, но предложил «Шахтеру» 1,5 миллиона евро вместо ранее оговоренных 2 миллионов. Эта сумма не устроила «горняков», и теперь Сиприано может покинуть «Шахтер» абсолютно бесплатно. Его контракт с дончанами действует еще год, но на этот период бразилец, воспользовавшись циркуляром ФИФА, приостановит срок действия трудового соглашения, а затем, очевидно, покинет стан «горняков» свободным агентом.