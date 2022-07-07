Крузейро согласовал переход футболиста Шахтера

Бразильский «Крузейро» достиг соглашения о переходе 23-летнего левого фулбека «Шахтера» Маркиньоса Сиприано, который также способен сыграть на правом фланге атаки.

Последний сезон Сиприано провел в аренде в «Сьоне», но швейцарский клуб так и не воспользовался правом на выкуп его контракта.

Ныне Маркиньос Сиприано договорился о годичном соглашении с «Крузейро», перебраться в который может благодаря механизму ФИФА, разрешающему легионерам приостанавливать действие контрактов с клубами УПЛ.

Контракт Сиприано с «Шахтером» истекает летом 2023 года, и «Крузейро» рассчитывает в будущем подписать с футболистом полноценный контракт, обеспечив трансфер на правах свободного агента.