Сьон планирует выкупить Маркиньоса Сиприано у Шахтера

«Сьон» планирует активировать опцию на выкуп у «Шахтера» контракта 23-летнего фулбека Маркиньоса Сиприано, который ныне защищает цвета двукратного чемпиона Швейцарии на правах аренды.

Отмечается, что сумма сделки составит 1,5 миллиона евро.

Вероятнее всего, «Сьон» тут же попробует перепродать Сиприано в «Андерлехт», с которым швейцарцы уже ведут предварительные переговоры по этому поводу.

Sion are prepared to trigger the buy clause for Marquinhos Cipriano and make his transfer permanent from Shakhtar Donetsk for €1.5m… and Anderlecht are in talks to sign him for June. 🇧🇷🇧🇪 #transfers



Anderlecht want Marquinhos Cipriano for next season - negotiations ongoing.