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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 21:07 | Обновлено 02 января 2025, 21:14
989
1

Кто поедет в Турцию? Динамо возьмет на сборы несколько юношей U-19

На сборы отправятся Денис Дикий, Владислав Герич, Матвей Пономаренко

02 января 2025, 21:07 | Обновлено 02 января 2025, 21:14
989
1
Кто поедет в Турцию? Динамо возьмет на сборы несколько юношей U-19
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Киевское «Динамо» на зимних учебно-тренировочных сборах привлечет к работе юношей.

С первой командой в Турцию отправятся несколько игроков из состава юношеской команды U-19.

На собрание отправятся: левый защитник Денис Дикий и нападающие Владислав Герич (10 голов осенью за U-19) и Матвей Пономаренко (забил 8 мячей за U-19 в первой части сезона).

Ожидается, что на просмотр в составе киевской команды поедет и центрбек «Руха» Богдан Слюбик, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Герич Матвей Пономаренко Игорь Бурбас Богдан Слюбик просмотр игроков
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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MaximusOne
Вони б флангових вінгерів з молодіжки на збори взяли, а то головна проблема Динамо в атаці це відсутність хороших вінгерів.
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