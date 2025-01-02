Кто поедет в Турцию? Динамо возьмет на сборы несколько юношей U-19

Киевское «Динамо» на зимних учебно-тренировочных сборах привлечет к работе юношей.

С первой командой в Турцию отправятся несколько игроков из состава юношеской команды U-19.

На собрание отправятся: левый защитник Денис Дикий и нападающие Владислав Герич (10 голов осенью за U-19) и Матвей Пономаренко (забил 8 мячей за U-19 в первой части сезона).

Ожидается, что на просмотр в составе киевской команды поедет и центрбек «Руха» Богдан Слюбик, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.