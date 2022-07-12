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  4. Помогло имя Роналдо. Фулбек Шахтера подтвердил переход в Крузейро
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 10:10 |
481
0

Помогло имя Роналдо. Фулбек Шахтера подтвердил переход в Крузейро

Маркиньос Сиприано на днях подпишет контракт с «лисами»

12 июля 2022, 10:10 |
481
0
Помогло имя Роналдо. Фулбек Шахтера подтвердил переход в Крузейро
ФК Шахтер. Маркиньос Сиприано

Левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано подтвердил информацию о готовящемся переходе в «Крузейро» на правах годичной аренды, разрешенной механизмом ФИФА.

«Спасибо всему совету директоров «Крузейро», потому что это было очень хорошее предложение, я счастлив, мотивирован и теперь сосредоточен на выходе с командой в Серию А и хочу доставлять огромную радость публике».

«Это был серьезный, приятный разговор. «Крузейро» - отличный клуб, он хорошо известен, все знают силу его болельщиков. Когда я получил это предложение, я не раздумывал».

«Имя Роналдо (экс-форвард сборной Бразилии является собственником контрольного пакета акций «Крузейро» - прим.) имело большое значение в переговорах. Когда упоминается Роналдо, тогда разговор меняется. Роналдо – это отдельная история, он кумир, его знают все не только в Бразилии, но и во всем мире», - сказал Сиприано.

Накануне Маркиньос Сиприано прибыл в расположение «Крузейро», где вскоре пройдет медосмотр и подпишет необходимые документы. Бразильский клуб сможет заявить новичка 18 июля, а на поле в официальных матчах Сиприано сможет появляться за «Крузейро» с 1 августа.

Ранее сообщалось, что Сиприано полгода проведет в «Крузейро», после чего перейдет в другой клуб, который принадлежит Роналдо – испанский «Вальядолид».

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Источник O TEMPO
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