Шахтер потребовал от Крузейро вернуть Маркиньоса Сиприано

Несмотря на официальное оглашение о подписании левого фулбека «Шахтера» Маркиньоса Сиприано, бразильский «Крузейро» в связи с цикуляром ФИФА, позволяющим легионерам из Украины переходить в другие клубы с 1 августа, все еще не может зарегистрировать новичка.

В связи с этим «Шахтер» направил официальное письмо в адрес «Крузейро», продублировав его в ФИФА, с требованием вернуть Маркиньоса Сиприано. «Горняки» хотят, чтобы бразильский фулбек присоединился к тренировочному лагерю команды, а также отыграл за нее как минимум весь следующий сезон.

Сообщается, что у «Шахтера» все еще остается предложение от «Сьона» о выкупе Сиприано за 1,5 миллиона евро. Ранее «горняки» отказались от такой возможности, а швейцарцы имели приоритетное право на выкуп контракта бразильского легионера лишь до 15 июня.

Сам Сиприано не хочет и не планирует возвращаться в «Шахтер» ни при каких обстоятельствах. Футболисту комфортно в Бразилии, где он имеет возможность жить вместе с родителями в Белу-Оризонти. Сиприано ожидает, что уже в понедельник будет официально заявлен за «Крузейро».

Отметим, что контракт Маркиньоса Сиприано с «Шахтером» действует до 30 июня 2023 года. На такой же срок фулбек оформил временное соглашение с «Крузейро», воспользовавшись правилом ФИФА.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» требует от ФИФА компенсацию в размере 50 миллионов евро, не соглашаясь с теми возможностями, которые открыли перед легионерами украинского клуба последние решения организации.