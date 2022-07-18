Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро

Донецкий «Шахтер» требует от Международной федерации футбола (ФИФА) возмещения ущерба в размере 50 миллионов евро и подал соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), обжалуя решение, которое позволяет иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с клубами из Украины.

По данным источника, «горняки» в июле передали исковые документы в канцелярию генерального директора CAS в Швейцарии Матье Рееба.

Спор основан на решении ФИФА, оглашенном 21 июня, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры в Украине имеют право приостановить свои контракты с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, за исключением случаев, когда между игроком или тренером и их клубом к 30 июня этого года было достигнуто иное соглашение.

На момент вердикта ФИФА в «Шахтере» на контрактах было 14 легионеров. После начала российско-украинской войны «горняки» столкнулись с существенными экономическими проблемами, покрыть которые намеревались за счет продажи иностранных футболистов. Для этого «Шахтер» вел активные переговоры с рядом заграничных клубов, однако часть из них сорвалась после оглашения вердикта ФИФА по трансферам легионеров из Украины.

По словам генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, в течение 48 часов после вынесения решения ФИФА рухнули почти все трансферные переговоры «Шахтера», которые могли принести «горнякам» десятки миллионов евро.

«Все считают, что мы одна футбольная семья. Это решение просто перечеркнуло этот лозунг. Мы не одна футбольная семья, потому что никому нет дела до украинских клубов. Это вызывает очень большое сожаление. ФИФА не заботится о нас», - сказал Палкин.

Напомним, ранее о намерении судиться с ФИФА заявлял директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна.