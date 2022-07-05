Шахтер может подать в суд на ФИФА

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за их однобокое, как считают в донецком клубе, правило, позволяющее легионерам из УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими работодателями и принимать дальнейшие карьерные решения без выплаты компенсаций.

«Многие говорят, что поддерживают Украину, но не делают этого; например, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем многих футболистов, в которых мы вложили деньги».

«ФИФА должна понимать, что обязана защищать всех игроков из Украины – это их долг в этой войне. Мы должны найти компромисс, иначе это будет сложно, и нам, возможно, придется обращаться в суд».

«Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали – мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение к нам. Другие помогли нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, и если они этого не сделают, мы подадим в суд», - сказал Срна.

Ранее ключевые футбольные институции критиковал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, заявивший, что агенты, пользуясь новыми циркулярами ФИФА, хотят украсть футболистов у донецкого клуба.