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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 10:17 | Обновлено 05 июля 2022, 10:59
2907
2

Шахтер может подать в суд на ФИФА

Донецкий клуб не устраивает позиция, которую занял ключевой футбольный орган планеты

05 июля 2022, 10:17 | Обновлено 05 июля 2022, 10:59
2907
2
Шахтер может подать в суд на ФИФА
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за их однобокое, как считают в донецком клубе, правило, позволяющее легионерам из УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими работодателями и принимать дальнейшие карьерные решения без выплаты компенсаций.

«Многие говорят, что поддерживают Украину, но не делают этого; например, ФИФА не защищает украинский футбол и его игроков, как УЕФА. Мы, как клубы, ищем какой-то компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем многих футболистов, в которых мы вложили деньги».

«ФИФА должна понимать, что обязана защищать всех игроков из Украины – это их долг в этой войне. Мы должны найти компромисс, иначе это будет сложно, и нам, возможно, придется обращаться в суд».

«Мы будем бороться за наши клубы, потому что хотим, чтобы нас уважали – мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение к нам. Другие помогли нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, и если они этого не сделают, мы подадим в суд», - сказал Срна.

Ранее ключевые футбольные институции критиковал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, заявивший, что агенты, пользуясь новыми циркулярами ФИФА, хотят украсть футболистов у донецкого клуба.

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Шахтер Донецк Дарио Срна ФИФА УЕФА суд судебный иск трансферы трансферы УПЛ Александер Чеферин выбор редакции
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Источник Daily Mirror
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Комментарии 2
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Aleks04
А я би порадив юристам Дніпра подати до суду на Шахтар і довести цю справу до Лозани. Навряд чи в резолюціях ФІФА маються на увазі випадки, коли людина змінює один український клуб на інший. Головна ідея цього документу в тому щоб убезпечити від війни іноземців, які пов'язані контрактами з командами України.
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+2
Олег Прок
И это заявляют чудаки, которые пытаются украсть Йовочевича у Днепр-1
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+1
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