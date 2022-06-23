Сергей ПАЛКИН: «Агенты хотят украсть игроков Шахтера. Это невероятно»
Агенты просят клубы не платить «Шахтеру» за игроков
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о проблемах с продажей легионеров и сложных переговорах с иностранными клубами.
«Я думаю, что 95% украинских игроков останется в команде. А вот по поводу легионеров сложно сказать. Есть переговоры (о продаже - прим.), но агенты их разрушают. Они хотят просто украсть игроков. Они связываются с клубами и говорят им не платить «Шахтеру» и сделки рушатся».
«Они говорят клубам, чтобы не платили «Шахтеру», а футболисты потом станут свободными агентами. А деньги лучше заплатите нам (агентам) и забудьте про «Шахтер». Это невероятно», - сказал Палкин.
Несмотря на эти проблемы, клуб недавно сумел продать Давида Нереса и Маркоса Антонио.
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