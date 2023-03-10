ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро расторг аренду фулбека Шахтера

24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано больше не будет выступать за «Крузейро».

Бразильский клуб официально сообщил о досрочном прекращении договора аренды по футболисту, хотя та была рассчитана до 30 июня нынешнего года.

Как сообщает авторитетное бразильское издание Globoesporte, ожидается, что в ближайшее время Маркиньос Сиприано также согласует и досрочный разрыв контракта с «Шахтером», срок действия которого рассчитан до 30 июня.

После получения статуса свободного агента Сиприано рассчитывает перейти в другой клуб из Бразилии, трансферное окно в которой остается открытым до 4 апреля.

В «Крузейро» Маркиньос Сиприано перебрался летом минувшего года. За это время успел сыграть 10 матчей, в которых отличился 2 результативными передачами.