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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 15:49 |
1586
3

ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро расторг аренду фулбека Шахтера

Маркиньос Сиприано, как ожидается, вскоре согласует расторжение контракта и с «горняками»

10 марта 2023, 15:49 |
1586
3
ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро расторг аренду фулбека Шахтера
ФК Крузейро. Маркиньос Сиприано

24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано больше не будет выступать за «Крузейро».

Бразильский клуб официально сообщил о досрочном прекращении договора аренды по футболисту, хотя та была рассчитана до 30 июня нынешнего года.

Как сообщает авторитетное бразильское издание Globoesporte, ожидается, что в ближайшее время Маркиньос Сиприано также согласует и досрочный разрыв контракта с «Шахтером», срок действия которого рассчитан до 30 июня.

После получения статуса свободного агента Сиприано рассчитывает перейти в другой клуб из Бразилии, трансферное окно в которой остается открытым до 4 апреля.

В «Крузейро» Маркиньос Сиприано перебрался летом минувшего года. За это время успел сыграть 10 матчей, в которых отличился 2 результативными передачами.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Просто нуль, а не футболіст
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+1
Александр Ад
не розривати до червня.хай викуплять,а ежелі ні,хай їде
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0
Міш Міш
Входив в топ 100 самих перспективни футболістів планети, але вибрав ахметівські гроші і помер як футболіст.....
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0
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