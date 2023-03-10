ОФИЦИАЛЬНО. Крузейро расторг аренду фулбека Шахтера
Маркиньос Сиприано, как ожидается, вскоре согласует расторжение контракта и с «горняками»
24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано больше не будет выступать за «Крузейро».
Бразильский клуб официально сообщил о досрочном прекращении договора аренды по футболисту, хотя та была рассчитана до 30 июня нынешнего года.
Как сообщает авторитетное бразильское издание Globoesporte, ожидается, что в ближайшее время Маркиньос Сиприано также согласует и досрочный разрыв контракта с «Шахтером», срок действия которого рассчитан до 30 июня.
После получения статуса свободного агента Сиприано рассчитывает перейти в другой клуб из Бразилии, трансферное окно в которой остается открытым до 4 апреля.
В «Крузейро» Маркиньос Сиприано перебрался летом минувшего года. За это время успел сыграть 10 матчей, в которых отличился 2 результативными передачами.
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