Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Маркиньос Сиприано досрочно покинет «Крузейро»
24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в ближайшее время может сменить клуб.
В июле 2022-го футболист согласовал временное соглашение с «Крузейро», воспользовавшись разрешением ФИФА для легионеров из украинских клубов на ведение переговоров в одностороннем порядке, которое было рассчитано на один год.
Однако в «Крузейро» хотят в ближайшие дни досрочно прекратить сотрудничество с Сиприано, вследствие чего тот вернется в «Шахтер».
Впрочем, выступать за «горняков» Сиприано в текущем сезоне все равно не будет. Ожидается, что фулбек отправится в другую аренду в один из бразильских клубов, для которых трансферное окно работает до 4 апреля.
Ранее, напомним, между «Шахтером» и «Крузейро» был серьезный спор по поводу перехода Маркиньоса Сиприано, о чем Sport.ua рассказывал в рамках материала: Страсти по Сиприано: проблемы между Шахтером, Сьоном и клубом Роналдо.
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