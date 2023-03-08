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Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 09:18 | Обновлено 08 марта 2023, 09:20
3600
0

Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер

Маркиньос Сиприано досрочно покинет «Крузейро»

08 марта 2023, 09:18 | Обновлено 08 марта 2023, 09:20
3600
0
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
ФК Крузейро. Маркиньос Сиприано

24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в ближайшее время может сменить клуб.

В июле 2022-го футболист согласовал временное соглашение с «Крузейро», воспользовавшись разрешением ФИФА для легионеров из украинских клубов на ведение переговоров в одностороннем порядке, которое было рассчитано на один год.

Однако в «Крузейро» хотят в ближайшие дни досрочно прекратить сотрудничество с Сиприано, вследствие чего тот вернется в «Шахтер».

Впрочем, выступать за «горняков» Сиприано в текущем сезоне все равно не будет. Ожидается, что фулбек отправится в другую аренду в один из бразильских клубов, для которых трансферное окно работает до 4 апреля.

Ранее, напомним, между «Шахтером» и «Крузейро» был серьезный спор по поводу перехода Маркиньоса Сиприано, о чем Sport.ua рассказывал в рамках материала: Страсти по Сиприано: проблемы между Шахтером, Сьоном и клубом Роналдо.

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Источник Yahoo Sports
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