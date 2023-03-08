Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер

24-летний левый фулбек «Шахтера» Маркиньос Сиприано в ближайшее время может сменить клуб.

В июле 2022-го футболист согласовал временное соглашение с «Крузейро», воспользовавшись разрешением ФИФА для легионеров из украинских клубов на ведение переговоров в одностороннем порядке, которое было рассчитано на один год.

Однако в «Крузейро» хотят в ближайшие дни досрочно прекратить сотрудничество с Сиприано, вследствие чего тот вернется в «Шахтер».

Впрочем, выступать за «горняков» Сиприано в текущем сезоне все равно не будет. Ожидается, что фулбек отправится в другую аренду в один из бразильских клубов, для которых трансферное окно работает до 4 апреля.

Ранее, напомним, между «Шахтером» и «Крузейро» был серьезный спор по поводу перехода Маркиньоса Сиприано, о чем Sport.ua рассказывал в рамках материала: Страсти по Сиприано: проблемы между Шахтером, Сьоном и клубом Роналдо.